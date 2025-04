Genova, a San Teodoro chiude Castaldi, storico negozio del quartiere

Genova – Ancora uno storico negozio che chiude e ancora una perdita grave per il tessuto commerciale genovese, sempre più in crisi. Dopo 78 anni di attività chiude la storica attività di Castaldi nel quartiere di San Teodoro.

Il punto vendita di via Bruno Buozzi sta effettuando una vendita promozionale e, verosimilmente a maggio, abbasserà le saracinesche chiudendo una storica pagina del commercio locale.

Una chiusura accompagnata da amarezza perché i titolari avrebbero voluto proseguire ma ammettono che la zona, un tempo apprezzata e richiesta, vive da tempo un periodo di degrado e disinteresse delle istituzioni che ha portato ad un drastico cambiamento delle frequentazioni e dei “flussi” del passaggio di persone. Un peggioramento che non può che causare danni a chi nella zona vive ma anche a chi ci lavora.

I titolari di Castaldi abbigliamento hanno già fissato una data, il 12 maggio, quando verrà organizzata una festa di saluto per salutare i clienti più affezionati, raccogliere i ricordi di un tempo andato e poi abbassare definitivamente le saracinesche che, dopo 78 anni di onorata ed apprezzata attività, non si riapriranno.

Il negozio, aperto dal nonno dell’attuale titolare, Enrico Castaldi, nel 1947 ha letteralmente vestito ben tre generazioni delle famiglie che vivono a San Teodoro ed è stato sino a non troppo tempo fa un punto di riferimento per il quartiere.

Una serie di chiusure di altre attività ed il graduale “contagio” con altre zone degradate della città, ha dato il colpo di grazia ed oggi, oltre a tanta amarezza, c’è la preoccupazione di chi nel quartiere vive e lavora e sperava che qualcosa potesse cambiare.

