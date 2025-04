Genova, aggredisce e stupra una donna di 75 anni: arrestato 23enne già condannato

Genova – Un giovane di 23 anni è stato arrestato in Albania a seguito della condanna in via definitiva della Corte d’Appello di Genova a 6 anni di reclusione per violenza sessuale, furto aggravato e lesioni dopo la quale si era reso irreperibile.

I fatti risalgono all’agosto del 2021, quando l’allora 20enne aveva rivolto delle avances ad una donna di 75 anni sull’autobus, l’aveva seguita fino alla sua abitazione nella quale si era introdotto con la forza. A quel punto, l’aveva colpita con un violento pugno al volto e aveva abusato sessualmente di lei, prima di sottrarle il telefono cellulare e di darsi alla fuga.

Le indagini condotte dai militari dell’arma nei giorni successivi al terribile accaduto avevano portato all’identificazione dell’allora 20enne, che è stato condannato poi in via definitiva a 6 anni di carcere.

Il giovane, però, si è reso irreperibile per mesi, fino a quando non è stato individuato a Fier, in Albania. A quel punto, è scattato un Mandato d’arresto Europeo che ne ha consentito l’arresto.

