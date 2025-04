Genova, centro massaggi a Quarto è in realtà una casa di prostituzione: tre arresti

Genova – La polizia di stato di Genova ha dato esecuzione di tre provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di tre cittadini. Nello specifico, due donne di 65 e 37 anni che sono state portate in carcere e un terzo soggetto, un 49enne, per il quale è stato emesso un obbligo di dimora.

Questi sono stati eseguiti a seguito delle lunghe indagini condotte dalle forze dell’ordine a seguito delle diverse segnalazioni ricevute dai residenti del quartiere genovese di Quarto in merito ad un centro massaggi.

Dietro al locale, come sarebbe perso a seguito delle attività investigative, si sarebbe celata una vera e propria casa di prostituzione dove venivano fatte prostituire delle giovani donne: vi erano delle vere e proprie postazioni a luci rosse, corredate con lettini, luci soffuse e bagni, dove un tempo si trovavano gli sportelli addetti agli utenti.

Dalle indagini e dalle testimonianze di alcuni clienti, è emerso che gli indagati gestivano e sfruttavano le giovani donne, costringendole, anche prima di consumare un rapporto a pagamento, a portare il corrispettivo in denaro fornito dal cliente, alla maitresse.

Per questo motivo i tre risultano indagati in concorso per i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, di reclutamento di persone al fine dell’esercizio della prostituzione e per la gestione dei locali adibiti a case di prostituzione.

