Genova, incidente nella notte a San Quirico, un ferito

Genova – Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro alcune vetture posteggiate. E’ stato il frastuono causato dall’impatto, violentissimo, a far scattare l’allarme e i soccorsi per l’incidente avvenuto nella notte, intorno all’una e mezza, in via San Quirico, nell’omonimo quartiere genovese.

L’uomo alla guida è rimasto ferito, fortunatamente non in modo grave ma sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

La persona è stata estratta dalla vettura e affidata alle cure del personale sanitario che lo ha stabilizzato e trasferito in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

In corso accertamenti e la ricostruzione dell’incidente ma al momento non risulterebbero altri veicoli coinvolti.

La polizia locale contatterà i proprietari dei veicoli colpiti e danneggiati.

