Genova, le modifiche alla viabilità in vista di Euroflora 2025

Genova – L’edizione 2025 della manifestazione Euroflora si terrà dal 24 aprile al 5 maggio nell’area del nuovo Waterfront di Levante.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione, nelle medesime date, sono state previste le seguenti variazioni alla viabilità e alla sosta:

• dalle ore 08.30 alle ore 18 istituzione delle aree di sosta longitudinali all’asse stradale riservate agli autobus su entrambi i lati di corso A. Saffi e di corso M. Quadrio, laddove tecnicamente possibile;

• dalle ore 08.30 alle ore 18 istituzione delle aree di sosta longitudinali all’asse stradale riservate agli autobus in via Pedullà nel tratto tra ponte Green e via Solimano e in via Adamoli nella corsia lato destro in entrambe le direzioni di marcia, laddove tecnicamente possibile;

• Settori di sosta riservati ai taxi lato ponente della piazza Rossetti, sul lato ponente della careggiata;

• Ai conducenti dei veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone e NCC. è consentito il transito veicolare nei tratti pedonali di piazza Caricamento e piazza della Raibetta a velocità fortemente moderata e adeguata al flusso pedonale in atto;

• Settori di sosta riservata ai veicoli al servizio di persone disabili lungo il lato levante della carreggiata levante di viale Brigate Partigiane nel tratto compreso tra la rotatoria 9 novembre 1989 e la via Gestro;

• Consentita la svolta a destra ai bus di linea all’intersezione tra corso Aurelio Saffi (tratto direzione monte) ed il viale Brigate Partigiane e viale Brigata Bisagno careggiata di levante;

• Soppressione delle corsie ciclabili in corso Marconi (entrambe le careggiate) nel viale Brigate Partigiane (entrambe le careggiate) e viale Brigata Bisagno lato levante;

• Istituzione del limite di velocità di 30 km/h in corso Aurelio Saffi e in corso Quadrio;

• Istituzione della fermata Amt per i bus di linea sul lato ponente di viale Brigate Partigiane nel tratto compreso tra il distributore di carburante Agip e Eni e via dei Pescatori;

• Istituzione del divieto di transito agli autobus ad eccezione degli autobus di linea Amt in via Turati;

• Istituzione del divieto di fermata nello stacco lato mare di orso Aurelio Saffi attualmente non regolamentato, all’altezza del civico 11;

La Polizia locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

Nelle aree interessate dalla manifestazione sia sempre garantito il transito in condizioni di massima sicurezza dei pedoni, dei mezzi di soccorso e/o di emergenza, delle persone disabili, delle forze dell’ordine e di eventuali aventi diritto.

Inoltre, su proposta dell’assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Mobilità sostenibile e Trasporto pubblico, la giunta comunale ha deliberato le seguenti disposizioni per la sosta:

1. di estendere temporaneamente, per il periodo compreso tra il 24.04.2025 ed il 04.05.2025, la concessione a Genova Parcheggi S.p.A. di ulteriori aree che saranno individuate con successivo provvedimento della Direzione Regolazione per la gestione del servizio di sosta a pagamento dei bus turistici;

2. di stabilire che la sosta dei bus turistici sia assoggettata ad una tariffa forfettaria giornaliera pari a € 60,00, con gratuità per aree di sosta distanti più di quattro chilometri dall’evento;

3. di concedere, per il solo periodo della manifestazione, ai residenti nelle zone Blu Area A e B (i.e. possessori di tagliando con prima zona A o B) di sostare anche nelle zone di Albaro e Carignano: M, D e E;

4. di riattivare, per il solo periodo della manifestazione in oggetto, le aree di sosta a pagamento denominate “isole azzurre estive” adiacenti a Corso Italia e di stabilire che, nel periodo di svolgimento della manifestazione, in tali aree sia attivata la possibilità di usufruire di una tariffa forfetaria giornaliera di euro 12,00 per la sosta di autovetture;

