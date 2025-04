Genova, perdita d’olio in viale Bracelli: strada chiusa e traffico in tilt

Genova – Mattinata di traffico in tilt sulle alture del quartiere genovese di Marassi, dove un’ingente perdita di olio per strada ha mandato nel caos la circolazione in tutta la zona.

É accaduto nello specifico tra la fine di viale Centurione Bracelli e l’inizio di via Loria e le conseguenze sul traffico sono state molto pesanti: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i quali hanno immediatamente chiuso la strada sia al transito veicolare che a quello pedonale.

Inoltre, è rimasto coinvolto anche un mezzo di Amt. L’autista non ha potuto procedere con la corsa ed è stato costretto a far scendere tutti i passeggeri del mezzo, creando loro non pochi disagi.

Fortunatamente, la perdita avrebbe causato ‘soltanto’ gravi danni alla circolazione ma nessun incidente. Nonostante questo, la strada al momento risulta ancora chiusa con i conseguenti disagi per automobilisti, motociclisti e anche pedoni.

