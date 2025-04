Genova, razzi di segnalazione lanciati sulle alture, a cosa servono?

Genova – Una decina di razzi di segnalazione lanciati nella notte dalle alture della Valbisagno. Sono numerose le segnalazioni sul misterioso lancio, avvenuto nella notte, di una decina di quelli che sembravano essere razzi di segnalazione di tipo nautico.

Le luci rosse sono apparse nel cielo e poi sono scese lentamente nella zona sopra il cimitero di Staglieno e del Righi ed hanno suscitato grande curiosità, soprattutto sui social dove le immagini dei “razzi” sono state pubblicate in molte pagine locali.

I razzi di segnalazione – se di questo si tratta – vengono usati per segnalare emergenze e per questo la loro comparsa nel cielo ha suscitato anche qualche perplessità e anche le chiamate alle forze dell’ordine sono state numerose.

Tra la mezzanotte e le due sono stati lanciati, sempre in gruppo o comunque in rapida successione, molti razzi che, dopo essersi alzati nel cielo, hanno planato lentamente liberando una forte luce rossa, visibile da diversi punti della città.

Gli avvisamenti, secondo alcuni, sarebbero già avvenuti negli ultimi giorni.

Fortunatamente i boschi sono bagnati e i razzi, cadendo a terra, non corrono il rischio di incendiare zone boschive ma l’uso delle segnalazioni è comunque vietato proprio perché rischia di procurare allarme o di far scattare ricerche da parte delle forze dell’ordine per possibili incidenti che, in realtà, non sono avvenuti.

Più pericoloso lanciare i razzi con tempo asciutto o durante periodi di siccità poiché potrebbero ricadere in zone boschive scatenando incendi.

Per questo motivo le forze dell’ordine invitano chi avesse informazioni a contattare gli uffici competenti di zona.

