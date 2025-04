Genova, scontro frontale in via Donato Somma a Nervi

Genova – Due auto si sono scontrate frontalmente, nella notte, in via Donato Somma, nel quartiere di Nervi, all’altezza dell’incrocio con corso Europa. L’impatto, avvenuto per cause ancora da accertare, è stato violento e il fragore ha risvegliato i residenti della zona che hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato l’automedica del 118 e l’ambulanza.

Le persone a bordo dei veicoli sono riuscite ad uscire in modo autonomo dalle vetture e fortunatamente si registra solo un ferito lieve.

In corso gli accertamenti sull’esatta dinamica dell’incidente e sulle responsabilità.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.

