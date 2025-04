Incidente Garlenda, la vittima è Massimo Caliciuri: avrebbe compiuto gli anni domani

Garlenda (Savona) – É Massimo Caliciuri il corriere rimasto ucciso nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 aprile, mentre era impegnato in una consegna nel comune di Garlenda, nel savonese.

Per cause che sono ancora da chiarire, la vittima è stata travolta dal suo stesso furgone, che ha poi continuato la corsa andando a sbattere contro un palo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Purtroppo, però, l’impatto è stato troppo violento e l’uomo è morto sul colpo.

A poche ore dalla tragedia, emergono dettagli ancor più tragici in merito all’incidente: l’uomo, di Varazze, avrebbe compiuto 54 anni nella giornata di domani. Lascia la moglie e quattro figli.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto successo, mentre sono ancora in corso i rilievi delle autorità giunte sul posto nei minuti successivi all’incidente.

Tra le ipotesi c’è quella di un mancato inserimento o di una rottura del freno a mano del furgone.

