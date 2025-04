Meteo Liguria, migliora il tempo ma a Pasqua torna la pioggia

La forte perturbazione che ha interessato la Liguria si allontana gradualmete e sulla nostra regione tornano condizioni di variabilità con precipitazioni in temporaneo esaurimento nelle giornate di venerdì e sabato. Un nuovo peggioramento è atteso però per la giornata di Pasqua.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 18 Aprile 2025

In mattinata ancora rovesci a levante, in concentrazione tra il Tigullio orientale e lo Spezzino a metà mattinata. Nubi sparse sul resto della regione senza fenomeni con schiarite più ampie sull’Imperiese.

Nel pomeriggio attenuazione delle piogge a levante con gli ultimi piovaschi nelle aree interne, nubi sparse altrove con belle schiarite tra Savonese occidentale ed Imperiese.

Venti tra deboli e moderati da sud-ovest

Mare da molto mosso a mosso.

Temperature minime in lieve calo, massime in contenuto aumento.

Sulla costa temperature minime tra +10°C/+13°C – Max: +15°C/+18°C

Nell’interno temperature minime tra +2°C/+8°C – Max: +13°C/+17°C