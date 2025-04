Rapallo, 30enne cade dal monopattino: in codice rosso all’ospedale

Rapallo (Genova) – Oltre agli incidenti che si sono verificati nel corso della notte tra le strade di Genova (uno a Nervi e l’altro a San Quirico), i sanitari del 118 sono intervenuti anche tra Rapallo e Santa Margherita Ligure, in località San Michele di Pagano, dove un uomo di circa 30 anni che stava viaggiando a bordo del suo monopattino ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato a terra.

Ambulanza e automedica sono intervenute sul luogo, con i militi che hanno prestato le prime cure necessarie nei suoi confronti e l’hanno successivamente trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova. Nonostante il violento impatto e le ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo. Al momento si escluderebbe il coinvolgimento di un altro veicolo nel sinistro stradale.

