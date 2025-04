Salute, Asl 3 segnala ambulatori aperti a Pasqua

Genova – Malattie e infortuni non vanno in vacanza a Pasqua e la Asl 3 ha pianificato aperture straordinarie, nel periodo delle festività pasquali, di studi medici nei giorni di sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 aprile 2025.

L’offerta è aperta a tutti i cittadini di Asl3, che possono rivolgersi ai medici che compaiono nell’elenco di seguito riportato, anche se diversi dal proprio Medico di medicina generale. L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, nei giorni e negli orari indicati. Il calendario copre tutti i sei Distretti sociosanitari di Asl3

Alle aperture straordinarie si aggiungono l’Ambulatorio di prima accoglienza dell’Ospedale Gallino e il Servizio di Urgenza Odontoiatrica della Fiumara

Di seguito i dettagli dell’offerta relativa a sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 aprile 2025:

Sabato 19 aprile 2025

Distretto 8

* 8.00 – 12.00 dott. Tagliafico A., sede Asl3 Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4

* 14.00 – 17.00 dott. Giovannoni L., sede Asl3 Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4

Distretto 9

* 8.00 – 12.00 dott. Roccatagliata U., via Ciro Menotti 19/1 Genova Sestri Ponente

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Masi L., via Rolando 8/2 Genova Sampierdarena

Distretto 10

* 8.00 – 12.00 dott.ssa Bruzzone I., via delle Piane 27 Ronco Scrivia

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Olsen R., via delle Piane 27 Ronco Scrivia

Distretto 11

* 8.00 – 12.00 dott. Donato M., via Giovanni Amendola 8-12 R Genova

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Lagasco S., corso Magenta 35/2 SC D Genova

Distretto 12

* 8.00 – 12.00 dott.ssa Turco L., via Fereggiano 23/5 Genova

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Turco L., via Fereggiano 23/5 Genova

Distretto 13

* 8.00 – 12.00 dott. Filimbaia R., corso Europa 1130 Genova Levante

* 14.00 – 17.00 dott. Olivari F., Via Aurelia 209 Camogli

Domenica 20 aprile 2025

Distretto 8

* 8.00 – 12.00 dott. Pulcino M., sede Asl3 Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4

* 14.00 – 17.00 dott. Pulcino M., sede Asl3 Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4

Distretto 9

* 8.00 – 12.00 dott.ssa Baffi S., via Ala 9 Genova Sestri Ponente

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Masi L., via Rolando 8/2 Genova Sampierdarena

Distretto 10

* 8.00 – 12.00 dott. Garresio A., via Rivarolo 117 R Genova Rivarolo

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Lisa A., sede Asl3 – via P.N. Cambiaso 62 Ambulatorio ex Ospedale Celesia

Distretto 11

* 8.00 – 12.00 dott. Cardini M., corso Carbonara 8/2 Genova

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Cardamone F., via Fossatello 4 Genova

Distretto 12

* 8.00 – 12.00 dott. Iannopollo D., piazzale Parenzo 3/2 Genova

* 14.00 – 17.00 dott. Iannopollo D., piazzale Parenzo 3/2 Genova

Distretto 13

* 8.00 – 12.00 dott. Olivari F., via Aurelia 209 Camogli

* 14.00 – 17.00 dott. Mokthtari Ali Reza, piazza Matteotti 9 Recco

Lunedì 21 aprile 2025

Distretto 8

* 8.00 – 12.00 dott. Abaei M., Via Poggi 21/1 Cogoleto

* 14.00 – 17.00 dott. Giovannoni L., sede Asl3 Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4

Distretto 9

* 8.00 – 12.00 dott. Nattero G., via Ala 9 Genova Sestri Ponente

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Catania, via Ciro Menotti 20/4 Genova Sestri Ponente

Distretto 10

* 8.00 – 12.00 dott.ssa Olsen R., via delle Piane 27 Ronco Scrivia

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Olsen R., via delle Piane 27 Ronco Scrivia

Distretto 11

* 8.00 – 12.00 dott.ssa Lagasco S., corso Magenta 35/2 SC D Genova

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Lagasco S., corso Magenta 35/2 SC D Genova

Distretto 12

* 8.00 – 12.00 dott. Iannopollo D., Piazzale Parenzo 3/2 Genova

* 14.00 – 17.00 dott. Iannopollo D., Piazzale Parenzo 3/2 Genova

Distretto 13

* 8.00 – 12.00 dott. Olivari F., via Aurelia 209 Camogli

* 14.00 – 17.00 dott. Mokthtari Ali Reza, piazza Matteotti 9 Recco

Si consiglia di controllare preventivamente questa pagina, che recepisce gli eventuali aggiornamenti, prima di recarsi presso la sede scelta *Nelle strutture Asl3 è presente, oltre al medico, personale sanitario

AMBULATORIO DI PRIMA ACCOGLIENZA (CODICI A BASSA COMPLESSITÀ) PRESSO L’OSPEDALE GALLINO

L’ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto.

Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo

SERVIZIO DI URGENZA ODONTOIATRICA

Si ricorda inoltre che è attivo anche il Servizio di Urgenza Odontoiatrica (S.U.O.) in accesso diretto e senza impegnativa presso il Palazzo della Salute di Fiumara. L’ambulatorio è aperto il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 8 alle 12.30 (ultima visita alle 12).

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it