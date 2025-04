Autostrade, tragico incidente in A12: morto un 22enne, due feriti gravi

Brugnato (La Spezia) – Un tragico incidente si è verificato nel corso del pomeriggio odierno lungo l’Autostrada A12, dove un 22enne originario di Carrara ha perso la vita.

È accaduto nel tratto compreso tra Albiano e Brugnato, al confine tra Toscana e Liguria, nella carreggiata che viaggia in direzione Genova. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che una macchina e una moto si siano scontrate.

L’impatto sarebbe stato molto violento e ha causato la morte del giovane, che stava viaggiando a bordo del mezzo a due ruote. Feriti in maniera grave le due persone a bordo della vettura coinvolta, che sarebbe finita fuori strada e avrebbe preso fuoco.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco, oltre all’elicottero che ha trasportato le due persone ferite all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico in direzione del capoluogo ligure.

Visualizza questo post su Instagram

