Genova, nuova aggressione sul bus, 20enne picchiato e derubato sulla linea1

Genova – Ancora aggressioni e violenze sulla Linea 1 dell’Amt che collega Caricamento con Voltri, nell’estremo ponente genovese. Un giovane di 20 anni è stato aggredito e colpito con una bottigliata alla testa mentre viaggiava sul bus.

L’aggressione è avvenuta all’alba in circostanze ancora da chiarire ma il giovane è stato affrontato da sconosciuti che prima lo hanno aggredito e poi lo hanno colpito con una bottiglia di vetro per poi derubarlo dello zainetto dove aveva posizionato il telefonino.

L’aggressione è avvenuta nella zona di Sampierdarena e i malviventi sono poi scesi dall’autobus per dileguarsi nelle vie del quartiere mentre il ragazzo veniva soccorso da altri passeggeri prima e dall’ambulanza del 118 dopo.

Ferito e sanguinante è stato trasferito all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove i medici lo hanno curato dopo alcuni esami per accertare eventuali lesioni gravi.

Appena possibile il ragazzo è stato ascoltato dalle forze dell’ordine ma ha confermato di non avere idea di chi fossero gli aggressori e di averli visti per la prima volta sul bus.

In corso l’esame delle riprese video e alcuni testimoni sono già stati sentiti.

Da tempo, sui mezzi della linea 1 in particolare – ma anche su altre linee periferiche – si registrano aggressioni e violenze denunciate ripetutamente dai sindacati e dal personale di AMT. Da più parti si chiede la presenza sui mezzi di personale in borghese pronto a intervenire e il rafforzamento dei controlli nelle zone di arrivo e partenza dei bus.

