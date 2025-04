Garlenda, indagini sul tragico incidente costato la vita a Massimo Calicuri

Garlenda (Savona) – Avrebbe compiuto 54 anni oggi Massimo Caliciuri, classe 1971, morto tragicamente ieri pomeriggio, durante una consegna per conto della ditta Scl, nella zona di Borgata Fueza.

Secondo le primo ricostruzioni l’uomo sarebbe stato travolto dal suo stesso furgone posteggiato in salita e che si sarebbe improvvisamente mosso travolgendo Calicuri che stava operando al vano di carico e non ha potuto fare nulla per evitare di essere investito dal pesante automezzo.

Il veicolo ha poi proseguito la sua corsa travolgendo e piegando un palo della pubblica illuminazione ed un cancello.

Subito soccorso, Massimo Calicuri è deceduto per le gravissime ferite e sul caso è stata aperta un’indagine per accertare cosa abbia causato l’improvviso spostamento del veicolo.

La notizia della morte dell’uomo ha suscitato forte emozione a Varazze, dove viveva con la moglie e 4 figli e dove aveva gestito un bar piuttosto conosciuto.

Ora si attendono le risultanze delle indagini e degli accertamenti sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla possibilità di un guasto nell’impianto frenante del furgone.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it