Dall’Africa alla Liguria, la leggenda dell’Isola di Bergeggi

Bergeggi (Savona) – Un’isola che si sposta nel mar Mediterraneo, partendo dall’africa per arrivare davanti alla costa ligure. E’ la leggenda che riguarda l’Isola di Bergeggi – o Isola di Sant’Eugenio – e che spiegherebbe il suo curioso “posizionamento” al largo delle coste savonesi.

Per raccontarla bisogna fare un salto indietro nel tempo, arrivando addirittura al V secolo e spostandosi in nord Africa, presso l’allora città di Cartagine.

In quei territori all’epoca erano le popolazioni vandale a farla da padrone, mettendo in atto violente persecuzioni nei confronti dei cristiani.

Per questo motivo, Eugenio, allora vescovo di Cartagine, venne imprigionato e condannato a morte. Il giorno prima dell’esecuzione, mentre si trovava chiuso nella cella insieme a Vendemiale, vescovo di Capsa, comparve un angelo che aiutò i due a fuggire.

Egli guidò i due vescovi proprio di fronte alla prigione e fece salire loro su uno scoglio. Le rocce all’improvviso si staccarono da terra e iniziarono a portarsi sempre più a largo, fino a sparire all’orizzonte.

Attraversarono verso nord tutto il Mar Mediterraneo, raggiungendo il Mar Ligure e poi proprio le coste savonesi. Qui si fermarono, dando vita all’Isola di Bergeggi e attirando l’attenzione di tutti gli abitanti dei borghi della costa che si riversarono sulle spiagge per cercare di capire cosa stesse accadendo.

Una volta giunti a destinazione, i due vescovi si separarono: Vendemiale raggiunse la Corsica, mentre Eugenio rimase a vivere sull’isola fino al giorno della sua morte.

Le sue spoglie vennero trasferite e Noli ma, secondo la leggenda, dopo alcuni anni ritornarono sull’isola da sole.

