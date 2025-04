Nervi, ancora polemiche per il nuovo supermercato

Genova – “Come verrà rifornito il nuovo supermercato che prenderà il posto del negozio di elettrodomestici di Gentilotti?”. Se lo domandano i residenti di Nervi, impensieriti per la già complessa situazione del traffico e che cercano di capire come farà un supermercato che ha costante bisogno di rifornimenti, a trasportare le merci sino alla stretta stradina che collega il centro di Nervi con Capolungo e che rappresenta l’unico passaggio per proseguire verso Bogliasco o per tornare indietro verso Genova.

Via Marco Sala, infatti, permette il passaggio, a malapena, di una vettura di normali dimensioni e già il passaggio di un bus risulta complesso. I residenti si domandano come farà un camion ad arrivare e, nel caso, a fermarsi per poter scaricare.

“Ci domandiamo se sia stata analizzata questa criticità – spiegano i residenti – e se qualcuno si sia posto il dubbio in fase di approvazione del progetto. Non possiamo credere che qualcuno pensi di poter bloccare la strada per le operazioni di carico e scarico delle merci o anche solo per le manovre di un grosso mezzo di trasporto”.

Le perplessità di fanno pesanti esaminando l’eventualità di una emergenza in atto mentre sono in corso le operazioni di scarico.

“Se dovesse essere necessario un intervento di soccorso – spiegano ancora i residenti – chi si assume la responsabilità di bloccare, anche solo temporaneamente il traffico? Se un’ambulanza arriva “tardi” o un mezzo dei vigili del fuoco o delle forze dell’ordine tardasse per causa di questa operazione, chi sarebbe responsabile? Facciamo fatica a credere che chi rilascia permessi e autorizzazioni non si sia posto la domanda. Tutto il quartiere passa necessariamente per quella strada”.

Perplessità comprensibili cui sarebbe necessario rispondere ma nessuna richiesta di spiegazioni è mai stata oggetto di risposte.

