Genova, ancora olio su strada, il mistero si ripete in via Gramsci

Genova – Ancora olio su strada e nuovo pericolo per auto e moto di passaggio, questa mattina, all’alba, sulle strade cittadine. Torna a presentarsi il misterioso fenomeno che da mesi interessa le strade di Genova senza che sia stata ancora individuata la causa.

Questa volta l’emergenza è scattata tra via Gramsci, in direzione levante e in via XX settembre all’altezza del Ponte Monumentale.

Cittadini hanno segnalato la presenza di sostanze oleose sul manto stradale che potevano provocare incidenti e cadute come quelli già avvenuti e di conseguenza è scattato l’allarme della polizia locale che ha inviato un messaggio di allerta alle 6,23 attraverso il canale telegram di GenovAlert.

Nel messaggio la raccomandazione alla massima prudenza alla guida per la presenza della sostanza oleosa – non meglio identificata – sul manto stradale.

Un fenomeno che si ripete con straordinaria puntualità, in diverse zone della città, ormai da mesi ma che nessuno ha ancora identificato.

L’analisi della sostanza non è nota e si parla di gasolio o di olio motore. Di certo non prodotti che cadono dal cielo con la pioggia e quindi un numero sempre crescente di genovesi si domanda perché non vengano compiute indagini approfondite visto che il “problema” si palesa da mesi e talvolta, come recentemente in via Merano a Sestri Ponente, può causare incidenti anche piuttosto gravi.

Nell’ultimo caso, con la famiglia coinvolta che cerca testimoni, una vettura ha perso il controllo dopo aver frenato, ed è finita contro un’altra auto che la precedeva, finendo a sua volta tamponata.

Non è difficile immaginare cosa accadrebbe se, a frenare, fosse un mezzo a due ruote.

Nel caso di questa mattina, però, l’invio di ditte specializzate, ha risolto il problema (pur con un esborso economico per la collettività) e la strada è stata bonificata e considerata “sicura” intorno alle 9.

(foto di Archivio)

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it