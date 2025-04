Meteo Liguria, ancora variabilità ma per Pasqua peggiora

Una nuova perturbazione si avvicina al nord Italia e porterà un nuovo peggioramento consistente delle condizioni meteo in Liguria per la giornata di Pasqua, con una “coda” che potrebbe interessare anche parte di Pasquetta.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 19 Aprile 2025

Sino alla mattinata probabili piovaschi tra il Savonese orientale e il Genovese occidentale, senza particolari accumuli; tempo nuvoloso sul resto della regione con annuvolamenti più sottili su Imperiese e Spezzino.

Nel corso della giornata schiarite ampie sul Tigullio e lo Spezzino, cessazione degli eventuali piovaschi sul settore centro-occidentale della regione e tendenza a qualche pioggia in tarda serata sull’Imperiese.

Venti tra deboli e moderati da sud-est

Mare generalmente mosso.

Temperature in aumento le minime e le massime dove agirà il soleggiamento.

Sulla costa temperature tra +11°C/+14°C – Max: +16°C/+18°C

Nell’interno temperature minime tra +3°C/+8°C – Max: +13°C/+16°C