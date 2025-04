Ricerche anche in Liguria per Aurora Podestà, scomparsa in Piemonte

Genova – Sono state estese anche alla Liguria le ricerche di Aurora Podestà, la ragazza di 16 anni scomparsa da casa a Santa Croce di Cervasca, in provincia di Cuneo, lo scorso giovedì 17 aprile 2025, intorno alle 21 e di cui non si hanno più notizie da allora.

I genitori, disperati, chiedono aiuto a chiunque possa avere informazioni o la abbia incontrata.

L’ultimo avvistamento di Aurora Podestà è avvenuto a San Defendente di Cervasca, vicino al gommista Euromaster intorno alle 22:30.

La ragazza è vestita con un pantalone nero, scarpe da ginnastica bianche e un pellicciotto senza maniche di colore grigio.

Chiunque la veda può contattare le forze dell’ordine che sono già state allertate.

La ragazza, al momento della scomparsa, indossava una parrucca con i capelli lunghi e neri e si raccomanda di chiamare il 112 nel caso venisse avvistata, avendo cura di restare in contatto visivo, per poter fornire informazioni utili sui suoi spostamenti.

Non è escluso che la ragazza abbia preso un treno e potrebbe aver raggiunto la Liguria.

