Tragedia a Sarzana, schianto auto-moto: morto un uomo

Sarzana (La Spezia) – Altro tragico incidente nello spezzino dopo quello avvenuto lungo l’Autostrada A12 che è costato la vita ad un giovane di 22 anni. Questa volta è accaduto in via XXV Aprile nel comune di Sarzana.

Il sinistro stradale ha coinvolto una macchina e una moto e ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, che ha fatto un volo di diversi metri finendo in un canale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, oltre che i carabinieri e la polizia di stato.

Le condizioni del ferito sono apparse gravi fin da subito: aveva riportato frattura alle gambe e al bacino, oltre che traumi alle braccia e al torace. É stato trasportato all’ospedale di Massa Carrara, in Toscana, in codice rosso, quello di massima gravità.

Purtroppo, nonostante i tentativi di salvargli la vita, l’uomo è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Si tratterebbe di un 59enne.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto successo. Per questo motivo, sono stati avviati gli accertamenti che potranno fornire maggiori dettagli sull’accaduto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it