Genova, a Molassana torna la Fiera dell’Angelo per Pasquetta

Genova – Torna domani, lunedì 21 aprile 2025, la Fiera dell’Angelo di Molassana. Per Pasquetta, dalle ore 08:00 alle ore 19:00 le bancarelle che arriveranno, circa 90, allestiranno le loro mercanzie tra largo Boccardo, i giardini Falco, via Sertoli e via Isola del Vescovo.

Per garantire lo svolgimento della Fiera dell’Angelo sono state predisposte le seguenti modifiche alla viabilità e alla sosta:

Il giorno 21 aprile divieto di circolazione dalle ore 6 alle ore 23 e comunque fino a cessate esigenze nelle seguenti vie:

• Via Sertoli (solo tratto ricompreso tra p.te Martin e giardini Falco);

• via Isola del Vescovo (tratto compreso tra il civ. 125 nero e ponte Martin);

• Giardini falco (area pedonale);

• Largo Boccardo (capolinea bus AMT).

Si precisa che il ponte Martin e il tratto di via Sertoli compreso tra via Isola del Vescovo e piazza Unità d’Italia, resteranno aperti alla circolazione veicolare.

Divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti dalle ore 00.00 alle ore 23 e comunque fino a cessate esigenze nelle seguenti vie:

• Via Sertoli (solo tratto ricompreso tra p.te Martin e giardini Falco);

• Via Isola del Vescovo (tratto compreso tra il civ. 125 nero e ponte Martin);

• Giardini Falco (area pedonale);

• Largo Boccardo (capolinea bus AMT);

• Ponte Fleming lato monte tratto compreso tra via Adamoli e via Nazionale per predisporre il capolinea temporaneo AMT della linea 48;

• Ponte Fleming lato monte tratto compreso tra via Nazionale e via Molassana (settore sosta merci e motocicli) per consentire il capolinea temporaneo delle linee AMT 477 e 481.

Si richiede altresì la deroga all’obbligo di direzione a destra all’intersezione tra via Nazionale e ponte Fleming per consentire ai veicoli di linea AMT la svolta a sinistra sul ponte stesso. Tale manovra dovrà essere eseguita esclusivamente con l’ausilio di personale della polizia locale.

