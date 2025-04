Fosdinovo, scheletro in un’auto, forse è di Angelo Paolo Luciani

Fosdinovo (La Spezia) – Sono quasi certamente di Angelo Paolo Luciani, l’uomo scomparso nel nulla, misteriosamente, il 3 novembre del 2015, i poveri resti ritrovati all’interno dell’auto ritrovata abbandonata tra i rovi da due cercatori di metalli.

La zona è quella dove, 10 anni fa, era stata segnalata per l’ultima volta l’auto di Luciani e dove per mesi era stata cercata da squadre dei soccorritori.

A svelare, involontariamente, il mistero due persone che setacciano i boschi con il metal detector e che si sono imbattuti nella Lancia Y bianca semisepolta tra le erbacce e all’interno hanno subito avvistato uno scheletro.

Subito è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine che hanno raggiunto la zona e recuperato i poveri resti su cui ora verrà fatta l’autopsia.

Pochi i dubbi che possa trattarsi di Angelo Paolo Luciani, 56 anni all’epoca dei fatti, misteriosamente scomparso in circostanze mai del tutto chiarite.

I familiari non hanno mai smesso di cercarlo, anche quando il suo caso era stato archiviato come “allontanamento volontario” ponendo di fatto fine alle ricerche organizzate.

Per mesi i familiari di Luciani ed in particolare il padre, lo avevano cercato senza tregua, chiamando anche la trasmissione Chi l’ha visto e l’associazione Penelope che si era oppota legalmente all’archiviazione.

Il 3 novembre 2015 Luciani esce di casa lasciando una pentola sul fuoco, sale sulla sua Lancia Y bianca e scompare.

Il gps della vettura segnala la sua presenza in una zona boscosa di Fosdinovo, a poche centinaia di metri dal posto dove è stata ritrovata ed appare incomprensibile come sia sfuggita alle ricerche.

Le forze dell’ordine lo avevano cercato anche nella zona di Millicciara, nella zona di Castelnuovo, dove il telefono di Luciani aveva agganciato una cella telefonica prima di scomparire del tutto. Nulla, nessun risultato.

Ora, a dieci anni dalla scomparsa, l’incredibile scoperta e la probabilità altissima che il corpo ritrovato sia effettivamente quello della persona scomparsa.

Sarà l’autopsia e l’esame dei poveri resti, a determinare l’identità e le cause del decesso.