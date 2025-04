Genova, cadono due alberi ai Giardini Coco, verifiche sulla manutenzione

Genova – Due grossi alberi che cadono di schianto tra le stradine dei Giardini Coco, tra la spianata di Carignano e corso Aurelio Saffi, dietro la Questura genovese.

Ancora cedimenti improvvisi di grosse piante, a Genova, dopo la tragedia della palma che ha travolto e ucciso Francesca Testino, la funzionaria della Regione Liguria, in piazza Paolo da Novi, in pieno centro. Questa volta è successo nei giardini Coco e fortunatamente non ci sono feriti e tantomeno vittime ma le enormi piante sono cadute sui passaggi dove le persone potevano esserci.

Sul posto, dopo le segnalazioni dei residenti che hanno visto le piante cadere, sono arrivati i vigili del fuoco, e l’ambulanza della Croce Bianca Genovese ma fortunatamente non c’erano persone coinvolte.

I pompieri hanno liberato le stradine dai due enormi tronchi e dai rami e poi sono state avviate le prime indagini sulla sicurezza delle piante e sulle verifiche condotte sui due alberi da parte dei servizi preposti.

Tornano intanto ad infiammarsi le polemiche, con le associazioni ambientaliste che puntano il dito su alberi abbattuti senza troppi complimenti mentre altri cadono da soli.

“Ci piacerebbe sapere se esiste una mappa degli alberi “attenzionati” e quindi in qualche modo a rischio – spiegano gli ambientalisti – e come mai non vengano segnalati per la pubblica incolumità. In compenso si tagliano alberi di grande importanza e valore senza neppure una spiegazione”.

Cittadini e associazioni sperano che il nuovo sindaco di Genova voglia accordare maggiore trasparenza su questi tempi, fornendo ampia e dettagliata pianta degli alberi in qualche modo “sotto controllo” e con la pubblicazione dei controlli e delle perizie prima degli eventuali abbattimenti, per consentire una contro-perizia e l’intervento di esperti in grado di valutare le piante con le strumentazioni più avanzate che forniscono dettagli importanti sulle condizioni del tronco e suggerimenti per potature e puntellature per mettere in sicurezza gli alberi già compromessi.

