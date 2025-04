La Spezia, raffica di incidenti su strade ed autostrade

La Spezia – Tre gravi incidenti, di cui uno mortale, nel giro di poche ore, nello spezzino e gravi conseguenze per il traffico su strade ed autostrade interessate.

Il primo incidente è avvenuto sull’autostrada A12 Genova – Livorno, all’altezza del Km 90. Coinvolte un’auto ed una moto che viaggiavano in direzione Nord.

A seguito della collisione la moto ha oltrepassato il guardrail entrando in collisione con ulteriori due auto che viaggiavano nella direzione opposta e si è incendiata dopo l’urto.

Il conducente della moto è deceduto mentre i due occupanti dell’auto hanno riportato ferite e sono stati portati con le ambulanze in ospedale mentre gli occupanti delle prime due vetture sono risultati feriti lievi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con squadre dei distaccamenti di Sarzana e Brugnato, l’elicottero Drago 152, le ambulanze del 118, e la polizia stradale.

L’autostrada è rimasta chiusa per circa due ore.

Il secondo incidente è avvenuto invece a Sarzana, in viale XXV Aprile ed ha coinvolto un’auto ed una moto.

A causa del forte impatto il conducente della moto è stato sbalzato per diversi metri lungo la strada finendo la sua corsa nel canale di scolo della strada sottostante.

L’uomo ha riportato diverse fratture a gambe e bacino e traumi a torace e braccia.

Sul posto è intervenuta una squadra Vigili del Fuoco ed una di Sommozzatori intervenuta perché la persona era caduta nel canale.

Il ferito è stato portato all’ospedale di Massa-Carrara

Il terzo incidente ancora sull’autostrada A12 Genova – Livorno al km72,700, all’interno della galleria Madonna del Poggio in direzione Sud.

Coinvolte diverse autovetture che si sono tamponate in rapida successione. Tre le auto distrutte nell’impatto a catena. Ben 8 le persone ferite e tra loro un bambino che è stato trasportato in elicottero in ospedale.

Anche in questo caso l’autostrada è rimasta chiusa a lungo per permettere l’intervento di soccorso e di bonifica.