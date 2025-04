Meteo Liguria, Pasqua con la pioggia migliora a Pasquetta

Una nuova perturbazione di origine atlantica, interesserà la Liguria oggi, domenica 20 aprile 2025, nella giornata di Pasqua, ma già da domani, Pasquetta, inizierà un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche generali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 20 Aprile 2025

Al mattino ancora transito di rovesci, localmente anche a carattere temporalesco, da ponente verso levante. Nel corso della mattinata, rapido esaurimento delle precipitazioni tra imperiese e savonese, con anche delle schiarite associate, mentre i fenomeni continueranno ad interessare il settore centro-orientale, in particolar modo genovesato e Tigullio.

Nel pomeriggio, piogge sparse ed intermittenti sul centro-levante, generalmente asciutto con anche delle schiarite nelle prime ore a ponente.

Infine, in serata piogge più organizzate in risalita dal Mar Ligure in direzione dello spezzino.

Venti tra deboli e moderati dai quadranti meridionali, rinforzi notturni e mattutini fino a forti al passaggio del fronte.

Mare sino al mattino molto mosso, poi mosso. Moto ondoso in nuovo aumento fino a molto mosso sul bacino occidentale in serata.

Temperature minime in aumento, massime in lieve calo a levante ed in prevalenza stazionarie altrove.

Sulla costa temperature minime tra +11°C/+15°C e massime tra +15°C/+19°C

Nell’interno temperature minime tra +4°C/+11°C e massime tra 11°C/+16°C