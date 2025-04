Euroflora, depredata anche l’aiuola di Cornigliano

Genova – Dopo quella di Villa Doria a Pegli, anche l’aiuoletta sponsorizzata Euroflora di Cornigliano è stata depredata e vandalizzata.

Ignoti hanno sfidato le telecamere e la pubblica morale e hanno prelevato diverse piantine che componevano l’installazione nata per pubblicizzare la kermesse in apertura nei prossimi giorni.

Un gesto condannato sui social ma che non sembra aver scoraggiato l’ignoto furfante che ha agito vicino all’ufficio postale ed evidentemente ripreso – senza interventi – dalle telecamere che dovrebbero sorvegliare il quartiere.

Una ad una le piantine fiorite sono state rimosse con cura dall’aiuoletta sponsorizzata per finire chissà dove e in chissà quale giardino o terrazzo. Con buona pace dei contribuenti che le piantine le avranno pagate come tutta la manifestazione floro-vivaistica al via tra qualche giorno.

Intanto proseguono le indagini sull’altrettanto “misteriosa” sparizione delle piantine nell’aiuoletta promozionale di Villa Doria a Pegli. A distanza di una settimana e con presenti telecamere, ancora non è stato individuato il colpevole.

