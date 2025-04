Genova, fiamme in un appartamento di Sturla, un intossicato

Genova – Molta paura, parecchi danni ed una persona leggermente intossicata per il fumo sprigionato dalle fiamme. E’ il bilancio del principio di incendio avvenuto in una abitazione di via Isonzo, nel quartiere di Sturla.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme rapidamente e soccorso una persona che ha purtroppo respirato i fumi prodotti dalla combustione ed ha subito una leggera intossicazione.

La persona è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

In corso gli accertamenti per risalire all’origine delle fiamme.

notizia in aggiornamento

(Foto di Archivio)