Roma – Papa Francesco è morto. La notizia si è diffusa rapidamente questa mattina, suscitando un’ondata di commozione e forti emozioni anche tra i non credenti.

Il Pontefice, Jorge Mario Bergoglio, era nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, in Argentina, aveva 88 anni ed è stato il 266esimo Papa della Chiesa cattolica.

Molti i messaggi di commiato e di cordoglio che si affollano, specie sui social, da parte di Capi di Stato ed Autorità che hanno conosciuto il Papa e lo hanno apprezzato.

Durante il suo pontificato Papa Francesco ha avviato e sostenuto molte riforme che hanno inizialmente diviso il mondo cattolico, al punto da far credere all’ala più conservatrice di voler considerare Papa Ratzinger ancora il “vero pontefice”. Molti dei messaggi di Papa Bergoglio, però dal clima ai migranti, fino ai vaccini entreranno nella Storia.

Da tempo le condizioni di salute del Papa erano piuttosto compromesse e le infezioni batteriche all’apparato respiratorio avevano causato un lungo ricovero in ospedale. Recentemente Papa Francesco aveva fatto ritorno in Vaticano ma osservando strette misure di attenzione e cautela per le sue condizioni ancora precarie.

In molti avevano sperato in un recupero che evidentemente non è mai avvenuto del tutto.

Il mondo della Cristianità è ora in lutto e si è avviata la macchina del “Conclave” per l’elezione del nuovo Pontefice che dovrà guidare i cristiani cattolici in uno dei momenti più delicati della Storia moderna, con conflitti che potrebbero degenerare in una guerra mondiale e con la feroce aggressione di paesi che si dicono civili ai danni di popolazioni inermi.

notizia in aggiornamento

