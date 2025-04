Meteo Liguria, Pasquetta a metà: mattino nuvoloso, schiarite nel pomeriggio

La giornata di Pasquetta divisa nettamente in due secondo gli esperti Meteo che prevedono condizioni di cielo coperto o nuvoloso e con qualche locale pioviggine in prima mattinata e ampie schiarite sui versanti marittimi nel pomeriggio e in serata. Un miglioramento che dovrebbe proseguire nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 21 Aprile 2025

Prime ore del mattino con cieli molto nuvolosi o coperti e locali pioviggini sul settore centrale e nelle aree interne, in rapido esaurimento a partire da metà mattinata.

Schiarite sui settori costieri del Ponente nel corso della tarda mattinata, in estensione pomeridiana al resto della regione.

Nuvolosità sparsa sui versanti padani e sui crinali Appenninici. Velature in transito nel corso della serata.

Venti deboli dai quadranti meridionali su tutta la regione nel corso della mattinata e del pomeriggio; In rotazione ai quadranti settentrionali in serata.

Mare generalmente mosso su tutti i settori fino a sera.

Temperature stazionarie nei valori minimi; In aumento nei valori massimi, specialmente in costa.

Sulla costa temperature minime tra +11°C/+15°C – Max: +16°C/+20°C

Nell’interno temperature minime tra +3°C/+11°C – Max: +10°C/+17°C