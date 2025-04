Moltalto Carpasio, turista inglese si perde nei boschi, salvato

Montalto Carpasio (Imperia) – E’ stato ritrovato sano e salvo il turista inglese che ieri sera, si era perso nei boschi della zona mentre seguiva un sentiero per raggiungere l’abitazione di un connazionale.

L’uomo è stato sorpreso dal tramonto ed ha chiamato i soccorsi non riuscendo più a capire quale strada prendere per raggiungere casa dell’amico o la sua.

Le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino sono intervenute avviando le ricerche e dopo circa due ore l’uomo è stato individuato e soccorso.

Per le ricerche sono stati utilizzati sia i cani che le unità super tecnologiche in grado di far volare droni equipaggiati con speciali antenne in grado di individuare segnali dei cellulari delle persone che si stanno cercando.

Le ricerche fortunatamente sono andate a buon fine e l’uomo, infreddolito e un pò spaventato, è stato alla fine recuperato e affidato al personale sanitario della Croce Verde di Arma di Taggia che lo ha accompagnato a casa.

