Alassio, morta per un incidente domestico: giovedì i funerali di Maria Vittoria Ienca

Alassio (Savona) – Si terranno nella giornata di giovedì 24 aprile di funerali di Maria Vittoria Ienca, per tutti ‘Chicca’, morta in casa nella notte tra domenica e lunedì a causa di un tragico incidente domestico.

A trovarla sarebbe stata il marito, che avrebbe allertato immediatamente i soccorsi. Una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La donna era molto conosciuta e ben voluta ad Alassio: era titolare del negozio ‘Pietro Briozzo Arredamenti’ ed era anche stata consigliere con delega alla Cultura del Comune negli scorsi anni. Inoltre, era la sorella di Massimo Ienca, segretario generale della Sampdoria.

“A nome nostro e di tutta l’Amministrazione Comunale esprimiamo profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Maria Vittoria “Chicca” Ienca, titolare di una delle attività storiche alassine e già consigliere comunale con incarico alla Cultura nella Giunta Avogadro. Figura stimata e benvoluta, il suo ricordo rimarrà sempre vivo in tutti noi. Ai suoi familiari e alle persone a lei care giungano le nostre più sentite condoglianze”, hanno scritto il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’assessore al Commercio Franca Giannotta.——————————————————————————————————

