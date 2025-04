Cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco

Roma – Sono stati decretati cinque giorni di lutto nazionale a seguito della morte di Papa Francesco, scomparso nella prima mattinata di ieri, lunedì 21 aprile, all’età di 88 anni.

É questa la decisione presa a seguito del Consiglio dei Ministri che si è tenuto in mattinata: i cinque giorni di lutto inizieranno oggi, martedì 22 aprile, e proseguiranno fino a sabato 26 aprile.

Rimangono aperti gli interrogativi su quelle che saranno le celebrazioni per la festa della Liberazione, di cui il 25 aprile ricorre l’80° anniversario.

Sono centinaia i messaggi di cordoglio che in queste ultime ore sono giunti da tutto il mondo e saranno tantissimi i capi di stato che parteciperanno ai funerali, previsti per la mattinata di sabato 26 aprile alle ore 10.

