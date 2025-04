Genova, bus Amt gratis per over 70 e under 14 fino al 30 settembre

Genova – A poco più di una settimana dal 30 aprile, giorno in cui era prevista la scadenza delle misure per il trasporto pubblico genovese, arriva la proroga fino al prossimo 30 settembre.

Gli autobus Amt potranno essere presi gratuitamente dai cittadini residenti della Città Metropolitana di Genova di più di 70 anni o di meno di 14 anni. Per i primi, viene confermata la limitazione d’orario dalle ore 4 alle ore 9:30 del mattino, mentre per gli altri non esistono limitazioni.

Anche la scadenza della gratuità del CityPass, prevista anch’essa per il prossimo 30 aprile, è stata prorogata fino a fine settembre. Quindi, i residenti della Città metropolitana di Genova che sono dotati di Citypass MIV potranno utilizzare in maniera gratuita la metropolitana e tutti gli impianti verticali

