Genova, caccia alla sexy ladra che deruba i pensionati

Genova – Caccia alla sexy ladra che avrebbe già circuito due anziani, convincendoli ad invitarla a casa per un caffè e poi li ha drogati e derubati. L’ultimo episodio è avvenuto sabato, in corso Italia dove la giovane e avvenente donna avrebbe “agganciato” la sua vittima più recente, un facoltoso 66enne residente ad Albaro.

La donna avrebbe avvicinato il pensionato con una scusa e mostrando un certo interesse avrebbe conversato con la vittima sino a convincerlo a farsi invitare a casa con qualche lusinga o facendo sognare chissà quale “conclusione” di giornata.

Il pensionato è caduto nella trappola ed avrebbe portato la giovane in casa, in un elegante appartamento di Albaro dove i due avrebbero bevuto un caffè.

L’uomo si è risvegliato dopo alcune ore, stordito e molto confuso e si sarebbe accorto rapidamente che la persona, approfittando forse di un torpore indotto con un farmaco o con della droga, gli aveva ripulito la casa da oggetti di valore e denaro contante.

Al pensionato non è rimasto che superare la vergogna e chiamare il 112 che ha inviato un’ambulanza e la polizia.

L’uomo è stato medicato e trasferito in ospedale per accertamenti mentre la polizia scientifica rilevava le tracce dalle tazzine del caffè e dal mobilio di casa, nella speranza di trovare elementi utili alle indagini.

Un altro episodio simile sarebbe avvenuto nelle settimane precedenti nel quartiere di Prà e i due casi vengono ora confrontati per capire se si tratti della stessa persona.

La sexy ladra rischia molto perché usare farmaci soporiferi su persone anziane e di cui non conosce lo stato di salute, potrebbe causare il decesso della vittima.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it