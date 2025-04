Genova, rinviata a domani la partita Genoa – Lazio al Ferraris

Genova – Verrà recuperato domani, mercoledì 23 aprile 2025, l’incontro di calcio di serie A “Genoa – Lazio” rinviato ieri per la morte di Papa Francesco che ha fatto annullare tutti gli incontri previsti per la giornata.

L’incontro si terrà, come previsto, presso lo stadio Luigi Ferraris di Marassi, alle ore 18.30 ma già dal mattino scatteranno i consueti divieti e modifiche del traffico che tanti disagi causano, ad ogni incontro, con qualunque squadra in campo.

Dalle prime ore del mattino sarà vietato – come da prassi ormai – posteggiare e mantenere le auto posteggiate nelle vie limitrofe allo stadio, con il rischio di vederle multate e portate via con il carro-attrezzi.

In un quartiere già a grave carenza di parcheggio si dovranno spostare centinaia di auto che dovranno essere ovviamente posteggiate altrove, con sovraccarico ulteriore per altre zone vicine dove già si combatte per un posto libero.

Fortunatamente, almeno per le partite giocate con il Genoa in campo, il posteggio destinai agli “ospiti” sarà quello di interscambio di Via B. Buozzi e non quello della piastra sul Bisagno di Staglieno, con ulteriore grave perdita di posti auto per il quartiere e ulteriori disagi per chi a Marassi vive e lavora e non va a divertirsi allo stadio.

Nel pomeriggio, poi, scatteranno anche le modifiche al traffico ed enormi paratie di metallo chiuderanno intere vie, con accessi alle abitazioni, e per entrare ed uscire da casa propria si dovranno sostenere controlli e limitazioni in barba a qualunque buon senso.

Il quartiere di Marassi verrà nuovamente sommerso di auto e moto che verranno posteggiate senza alcun criterio, in barba alle norme più elementari del Codice della Strada e con la consapevolezza che il rischio di essere sanzionati è “piuttosto basso”.

Da tempo i Comitati chiedono di conoscere i numeri delle sanzioni erogate ma senza esito, con la sgradevole senzazione, per i residenti della zona, di dover pagare un tributo alla città per consentire a qualche migliaio di persone di divertirsi.

Un peso ed una servitù cui non fa da contrappeso alcun servizio o concessione.

Chi verrà eletto alla carica di Sindaco dovrebbe ascoltare il quartiere e non solo le “voci” interessate di chi non vive e non lavora in zona e cerca di mantenere lo stadio in mezzo ad un quartiere popoloso e che non ha nessun legame con la struttura e, soprattutto, non la vuole.

