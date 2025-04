Genova, spendevano banconote false nei negozi della Valbisagno

Genova – Sono accusati di aver fatto acquisti in diversi negozi della Valbisagno pagando con banconote false. Tre persone sono state denunciate dai carabinieri della compagnia di Genova San Martino per detenzione e spendita di denaro falsificato.

Le prime segnalazioni nel mese di marzo quando diversi negozi della zona della Valbisagno hanno denunciato di aver rinvenuto in casa banconote false ricevute in pagamento.

I carabinieri sono risaliti ad una persona che era stata trovata in possesso di ben 12 banconote da 50 euro e l’hanno denunciata.

A seguito di ulteriori accertamenti e di segnalazione pervenute dai commercianti della Val Bisagno, sono stati individuati altri due correi che sono stati perquisiti e trovati in possesso di ulteriori 6 banconote false (5 da 50 euro e 1 da 100) che sono state sequestrate. Anche le due persone sono state denunciate.

