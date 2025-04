Incidente sul lavoro a Garlenda, domani i funerali di Massimo Caliciuri

Varazze (Savona) – Si terranno domani, mercoledì 23 aprile, nella chiesa di Sant’Ambrogio di Varazze i funerali di Massimo Caliciuri, l’uomo tragicamente scomparso nella giornata di venerdì scorso a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato a Garlenda, nell’entroterra savonese.

Secondo quanto raccolto dalle autorità giunte sul posto nei minuti successivi alla tragedia, la vittima, un corriere impegnato nella consegna di alcuni pacchi, sarebbe stato travolto dal suo stesso furgone che aveva appena parcheggiato lungo una salita ripida. L’impatto è stato molto violento e l’uomo sarebbe morto sul colpo.

Nelle ore successive all’accaduto sono state avviate le indagini per ricostruire quanto successo: da chiarire se il freno a mano del mezzo abbia subito un guasto o se non fosse stato inserito.

Lutto e sgomento soprattutto a Varazze, dove Caliciuri era molto conosciuto e benvoluto. Per anni aveva anche gestito un bar del centro della cittadina.

A far assumere contorni ancor più tragici alla vicenda, il fatto che il giorno dopo la tragedia avrebbe compiuto 54 anni. Ha lasciato una moglie e quattro figli.

