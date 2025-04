Finale Ligure, migliora il bambino vittima di malore durante escursione

Finale Ligure (Savona) – Migliora, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il bambino di 10 anni colpito da un improvviso malore, ieri pomeriggio, mentre faceva una camminata con i genitori lungo il sentiero “24 ore” a Le Manie, nella zona di Noli.

Durante la passeggiata il ragazzino si è improvvisamente sentito male cadendo a terra e tra lo spavento e lo sconcerto dei genitori, ha perso conoscenza rapidamente.

L’allarme è scattato intorno alle 16 quando è arrivata la telefonata disperata dei genitori al 118 che ha immediatamente inviato sul posto il Soccorso Alpino, la Croce Bianca di Noli e l’elicottero Grifo in funzione di eli-ambulanza.

Il ragazzino è stato stabilizzato e reidratato con la flebo e trasferito con la massima urgenza in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure dove le sue condizioni sono apparse molto meno gravi di quanto inizialmente temuto.

Ricoverato in ospedale con il codice giallo, il bambino è stato sottoposto a tutti gli esami medici necessari a comprendere cosa sia realmente successo.