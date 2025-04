Papa Francesco aveva scelto la pietra ligure per la propria tomba

Roma – Una tomba semplice, con la sola iscrizione “Franciscus” e realizzata con la pietra ligure dei nonni. Ci sarà un pò di Liguria nella sepoltura di Papa Francesco che aveva deciso ogni particolare della propria sepoltura. La lapide e le parti in pietra saranno realizzate con la pietra ligure della zona di Lavagna e dunque, probabilmente, con l’ardesia.

Una scelta legata alle origini di Papa Bergoglio i cui nonni partirono per l’Argentina dalla frazione di Santa Giulia sulle alture di Lavagna, nel levante genovese.

Papa Francesco ha ridotto all’essenziale i funerali, impedendo l’esposizione della salma per giorni e giorni come è sempre stato per tutti gli altri Papi ed ha chiesto di essere sepolto nella terra e nel proprio testamento ha chiesto di poter riposare nella cappella Sforza della Basilica di Santa Maria Maggiore e non tra le tombe dei Papi, sotto la basilica di San Pietro.