Pieve Ligure, non si ferma all’alt e scappa: inseguimento da film lungo l’Aurelia

Pieve Ligure (Genova) – Non si è fermato al posto di blocco dei carabinieri e ha dato vita ad un inseguimento durato diversi minuti che l’ha visto compiere manovre pericolosissime nel traffico.

Per questo motivo, un uomo di 35 anni è stato denunciato dai militari dell’arma che si sono messi all’inseguimento della sua vettura e con non poca fatica sono riusciti a raggiungerlo e a fermarlo.

L’inseguimento, iniziato nei pressi del comune di Pieve Ligure, è andato avanti per diversi chilometri e solo fortunatamente non ha avuto conseguenze molto gravi per le persone coinvolte e per tutti gli automobilisti, motociclisti e pedoni incrociati.

Una volta terminata la fuga durante la quale l’uomo ha più volte guidato contromano e sorpassato altre vetture in curva, i carabinieri hanno dato il via agli accertamenti necessari: da questi è emerso come il 35enne, con alcuni precedenti, non avesse mai conseguito la patente.

Per questo motivo, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

