Meteo Liguria, ancora tempo variabile con nuvolosità al pomeriggio

Ancora instabilità sulla Liguria, specie nelle ore pomeridiane mentre la perturbazione che ha portato rovesci sparsi nelle festività pasquali si sposta lentamente verso il Mar Mediterraneo meridionale.

Variabilità che resterà sino alla giornata di giovedì, quando la discesa di una nuova debole perturbazione interesserà marginalmente la nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 22 Aprile 2025

Al mattino cieli prevalentemente velati o sereni su tutta la regione.

Dalle ore centrali sviluppo di cumuli nelle zone interne della regione, che potranno dare origine a rovesci temporaleschi in particolare su Alpi Liguri, valli Bormida, Trebbia e Aveto. Cieli sempre velati o poco nuvolosi sui versanti marittimi.

Venti deboli a carattere di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e serata, dai quadranti meridionali in tarda mattinata e nel corso del pomeriggio.

Mare mosso su Tigullio, a levante e al largo, poco mosso sul settore centro-occidentale.

Temperature stazionarie nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.

Sulla costa temperature minime tra +10°C/+14°C e massime tra +16°C/+20°C

Nell’interno temperature minime tra +3°C/+11°C e massime tra +15°C/+21°C