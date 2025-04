Rapallo, guasta la nuova Tac inaugurata un mese fa

Rapallo (Genova) – La nuova apparecchiatura per la Tac dell’ospedale di Rapallo è già guasta e i pazienti vengono dirottati su altre strutture. A denunciarlo il consigliere regionale Gianni Pastorino (Lista Orlando).

“La nuova TAC di Rapallo, inaugurata in pompa magna meno di un mese fa dall’assessore Nicolò – spiega Pastorino – è già fuori uso per un danno all’hardware. Un macchinario da oltre mezzo milione di euro, acquistato con fondi del PNRR, che avrebbe dovuto rappresentare il fiore all’occhiello della diagnostica nel Tigullio. E invece è già fermo, inutilizzabile, e gli utenti vengono dirottati altrove. Una situazione vergognosa”.

Il capogruppo della Lista Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa annuncia la presentazione di un’interrogazione in Consiglio regionale:

“Chiederò spiegazioni puntuali: com’è possibile che un’apparecchiatura di ultima generazione, appena inaugurata, sia già fuori servizio? Chi ha eseguito i collaudi? Chi ha dato il via libera alla messa in funzione? E soprattutto: chi risponderà dei disagi che ora ricadono su utenti e operatori sanitari, già alle prese con un sistema fragile e sotto pressione?

Non stiamo parlando di un presidio qualsiasi. L’Ospedale di Rapallo è destinato, secondo il PNRR, a diventare sia Casa di Comunità che Ospedale di Comunità. Un punto di riferimento essenziale per il territorio che dovrebbe garantire servizi continui, affidabili e di prossimità. E invece si parte con un clamoroso passo falso.

Nel frattempo, a Lavagna la TAC continua a subire blackout con trasferimenti forzati dei pazienti verso altri presidi. È questo il “grande rinnovamento” annunciato da Nicolò e dalla giunta Bucci? È questa la “sanità che funziona” di cui tanto si vantano?

I fondi del PNRR andavano usati con responsabilità e competenza. Invece la Regione li ha impiegati per una campagna elettorale permanente, senza garantire una vera affidabilità delle apparecchiature né un piano di manutenzione serio. E ora ne pagano le conseguenze le cittadine e i cittadini, che hanno diritto a servizi funzionanti, non a passerelle politiche.

Non bastano i fondi, serve visione. E chi governa oggi la sanità ligure ha dimostrato ancora una volta di non averne”, conclude Pastorino.

(Nella foto la nuova Tac inaugurata al San Martino)