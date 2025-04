Savona, violenza sessuale e aggressione in spiaggia: fermato un minorenne

Savona – Un ragazzo minorenne è stato arrestato dalla polizia per un gravissimo episodio avvenuto in pieno giorno, su una spiaggia di Savona.

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato 19 aprile, quando il giovane si sarebbe avvicinato a due coetanee che erano giunte dal Piemonte e che si trovavano sulla spiaggia del Prolungamento.

Il ragazzo avrebbe tentato un approccio nei loro confronti, iniziando poi a “palpeggiare” una delle due ragazze senza il suo consenso ed alla sua reazione avrebbe tentato di aggredirle riuscendo a colpirne una.

Fortunatamente le urla delle due ragazze hanno allertato alcuni presenti che sono subito intervenuti telefonando nel contempo al numero di emergenza 112 che ha inviato l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti, quando sono giunti sul posto hanno tentato di ricostruire con precisione quanto avvenuto ed hanno fermato il giovane. Le indagini proseguono ed oltre alle testimonianze delle vittime e dei presenti, dovrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto.

Una delle ragazze è rimasta ferita nel corso dell’aggressione e, per questo motivo, è stata anche trasportata in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale San Paolo di Savona.

