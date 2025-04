Toirano, crisi di panico nelle grotte, soccorsa una ragazza

Toirano (Savona) – E’ stata colpita da un improvviso attacco di panico mentre partecipava ad una visita guidata all’interno delle grotte di Toirano ed è stato necessario l’intervento del soccorso alpino e speleologico.

L’episodio è avvenuto questa mattina all’interno delle grotte di Toirano, nel savonese, e si è reso necessario un delicato intervento di soccorso per la ragazza colta da un attacco di panico improvviso durante una visita guidata nei cunicoli sotterranei.

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria, con il supporto del gruppo speleo specializzato in questo tipo di operazioni.

La giovane, raggiunta in tempi rapidi dai soccorritori, è stata stabilizzata sul posto. Successivamente è stata posizionata su una barella e trasportata all’esterno delle grotte grazie a manovre speleo-alpinistiche condotte con grande precisione e attenzione alla sicurezza di tutti i presenti.

Una volta fuori dalla zona impervia, è stata affidata alle cure dell’equipaggio dell’ambulanza e accompagnata all’ospedale Santa Corona per gli accertamenti del caso.

——————————————————————————————————

