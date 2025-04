Treni, muore un uomo investito sui binari: traffico in tilt sulla linea Torino-Savona

Savona – Una tragedia si è consumata nelle prime ore della mattinata odierna, martedì 22 aprile, lungo la linea ferroviaria Torino-Savona, dove un uomo è stato investito da un treno ed è morto sul colpo.

É accaduto nel torinese, nello specifico nel tratto compreso tra Trofarello e Carmagnola, alle prime ore della giornata. Sul posto sono giunti i soccorsi, che non hanno potuto farlo altro che constatare il decesso dell’uomo.

Al momento non si conosce l’identità della vittima, ma dalle prime informazioni sembrerebbe essersi trattato di un gesto volontario. In ogni caso, nelle ore successive al tragico avvenimento sono stati svolti gli accertamenti da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Questi hanno causato pesanti ripercussioni sul traffico lungo la linea ferroviaria, rimasta sospesa per circa quattro ore fino alle 10, quando è lentamente ripresa.

Intanto, treni regionali, Intercity e convogli ad Alta Velocità hanno accumulato ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso.

