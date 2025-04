Caos Autostrade, camion in panne sulla A10, coda da Prà ad Aeroporto

Genova – Un’altra mattinata da dimenticare per il traffico autostradale attorno alla città di Genova con un mezzo pesante fermo in panne sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia, in direzione Genova, poco prima dell’uscita per Genova Aeroporto.

Il mezzo in panne causa un restringimento di carreggiata che ha pesanti conseguenze sul traffico e sul posto si segnalano già 6 km di coda.

Pesanti conseguenze sul tratto tra Genova Prà e Aeroporto.

Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso per spostare il camion e permettere il deflusso del traffico.

