Meteo Liguria, in arrivo un rapido peggioramento con temporali

Un rapido passaggio temporalesco interesserà parte della Liguria nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 aprile 2025

domani in serata una piccola ondulazione del getto porterà un rapido passaggio temporalesco su parte della nostra regione. Si dovrebbe trattare di una fase passeggera poiché già da giovedì è previsto un netto miglioramento, almeno sino a venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 23 Aprile 2025

Al mattino cielo velato o poco nuvoloso su gran parte della regione, ma è atteso un aumento graduale della nuvolosità sul centro-levante.

Dalle ore centrali sviluppo di cumuli nelle zone interne della regione, che potranno dare origine a rovesci temporaleschi in particolare su Alpi Liguri, valli Bormida, Trebbia e Aveto. Cieli velati o poco nuvolosi sui versanti marittimi.

Tra la tarda serata e la nottata atteso un passaggio temporalesco che coinvolgerà prima il savonese e poi il genovese, con possibili strascichi piovosi a levante successivamente

Venti deboli a carattere di brezza al mattino, moderati da sud dal pomeriggio

Mare poco mosso in aumento a mosso dalla tarda serata

Temperature stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +10°C/+14°C e massime tra +16°C/+20°C

Nell’interno temperature minime tra +2°C/+9°C e massime tra +15°C/+21°C