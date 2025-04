Varazze, oggi i funerali di Massimo Caliciuri travolto dal furgone

Varazze (Savona) – Si terranno questa mattina di mercoledì 23 aprile 2025, alle ore 9, nella chiesa di Sant’Ambrogio i funerali di Massimo Caliciuri, morto tragicamente a 54 anni ancora da compiere in un terribile incidente sul lavoro avvenuto a Garlenda, nel savonese.

Familiari e i tanti amici si riuniranno nel dolore per la terribile perdita ricordando i tanti momenti felici.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire con precisione quanto avvenuto quel tragico giorni in cui Massimo Caliciuri ha posteggiato in pendenza il furgone con il quale effettuava le consegne e che si è improvvisamente mosso travolgendolo senza lasciargli scampo.

Saranno le perizie tecniche a stabilire se a causare la tragedia sia stato un guasto all’impianto frenante o una tragica dimenticanza.

Lutto nel paese di Varazze dove Caliciuri era piuttosto conosciuto per aver gestito per diverso tempo uno dei bar del centro.

