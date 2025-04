Elezioni Genova, Forza Italia presenta i candidati domenica 27 aprile

Genova – Domenica 27 aprile 2025, alle ore 15, alla Sala del Novecento di Palazzo Grimaldi della Meridiana, in salita San Francesco 4, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dei candidati di Forza Italia alle elezioni del 25 e 26 maggio per il Comune di Genova e i nove Municipi della città del capoluogo ligure.

All’evento interverrà Roberto Bagnasco, deputato della Liguria e membro della Commissione di Difesa, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Marco Scajola, assessore ai Trasporti e al Demanio marittimo della Regione Liguria, Angelo Vaccarezza, segretario del Consiglio regionale della Liguria, Carlo Bagnasco, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale e segretario regionale di Forza Italia, Chiara Cerri, consigliere regionale di Forza Italia.

Alle ore 16, è previsto l’intervento del capogruppo dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, responsabile nazionale degli Enti locali.

“L’elezione di Genova rappresenta un appuntamento di grande importanza e Forza Italia parteciperà, in queste settimane, con tutti i suoi maggiori esponenti alla campagna elettorale. Riteniamo centrale lo sviluppo delle infrastrutture, che soltanto la continuità di un’amministrazione di centrodestra potrà garantire al capoluogo ligure. Lo sviluppo del porto, della viabilità, di tutte le realtà dei collegamenti rappresentano la vera sfida per il futuro di Genova. I nostri avversari causerebbero la paralisi e il declino di Genova, con Forza Italia e con il centrodestra continueremo a guardare con fiducia al futuro”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazione Enti Locali di Forza Italia.